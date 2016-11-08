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DBP Eş Genel Başkanı Tuncel, Silivri’ye sevk edildi

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, İstanbul Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

DBP Eş Genel Başkanı Tuncel, Silivriye sevk edildi

08 Kasım 2016 16:29

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 Kasım’da gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, önceki gün adliyeye sevk edilmişti. Tuncel, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmış ve Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. Tuncel, buradan İstanbul Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.
Tuncel, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için bir grup partili ile birlikte toplandığı Diyarbakır Adliyesi önünde 10 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı.
 

Etiketler: DBP Eş Genel Başkanı Tuncel


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