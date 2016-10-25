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DBP Eş Genel Başkanı Yüksek Hakkari’de

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, başkanlık tartışmalarına değinerek, “İçerik demokratik olursa, yerel demokrasiye dayanırsa, halkın kendi kendini yönetmeye dayanırsa, bunun adı ne olursa olsun biz destekleriz” dedi.


25 Ekim 2016 16:25

DBP Hakkari İl Başkanlığının 3. Olağanüstü Kongresi, devlet hastanesinin karşısında bulunan bir halı sahada DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, HDP milletvekilleri Dilek Öcalan, Lezgin Botan, Nihat Akdoğan ve Abdullah Zeydan’ın da katılımıyla yapıldı. Divan başkanlığına DBP PM Üyesi Uğur Albarak’ın getirilmesinin ardından konuşan HDP Urfa Milletvekili Dilek Öcalan, olağanüstü günlerden geçtiklerini belirtti.

Musul operasyonuna değinen Yüksek, “DEAŞ çeteleri Musul’a yönelik operasyon olunca onlarda geldi, Kerkük’te 10 mahalleyi işgal etmeye çalıştılar. Dün gecede birçok yerde bombalı saldırılar düzenlemişler. Çok sayıda insanımız hayatını kaybetti, yaralandı. Oradan bastırınca DEAŞ Kerkük’e saldırıyor. Bunun karşısında ne yaptı orada yaşayan Kürtler; Peşmergesi ile gerillası ile omuz omuza vererek Kerkük’ü kurtardı. Kürtlerin Kerkük’te göstermiş olduğu bu ittifakı Allah daim etsin diyoruz. İnşallah Kürtler arasındaki bu birlik ve beraberlik devam eder” diye konuştu.

Başkanlık tartışmalarına da değinen Yüksek, “Ne AK Parti’nin ortaya attığı tek adamcılık mantığıyla başkanlık sistemine ne de CHP’nin ortaya attığı aslında hiçbir soruna çözüm olmayan şu andaki parlamenter sistemin ülke yönetimi açısından sorun çözücü olduğunu düşünmüyoruz. İçerik demokratik olursa, yerel demokrasiye dayanırsa, halkın kendi kendini yönetmeye dayanırsa, bunun adı ne olursa olsun biz destekleriz. Biz demokratik özerkliği öneriyoruz” şeklinde konuştu.
Faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından yapılan seçimle DBP Hakkari İl Eş Başkanlığına Süleyman Kanat ve Ayşe Kızılkaya getirildi.

Mimar Kaya 

 

Etiketler: Demokratik Bölgeler Partisi


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