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DBP Kongresinde salon boş kaldı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Siirt İl Örgütü Kongresi yapıldı. Salonun boş kaldığı kongrede konuşan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Orta Doğu’da yaşanan sorunların çözümünün Türkler ile Kürtlerin ittifak etmesiyle mümkün olabileceğini belirterek, Lozan konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fikirde olduklarını kaydetti.

DBP Kongresinde salon boş kaldı

23 Ekim 2016 15:55

DBP Siirt İl Örgütü’nün 3’üncü Olağan Kongresi yapıldı. Bir düğün salonunda yapılan kongreye, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ve partililer katılırken, salonun büyük bir bölümü boş kaldı. Kongrede konuşan Yüksek, "Türkiye tarihi, Osmanlı ve Selçuklu dönemleri Türklerin Kürtlerle ittifak kurarak elde ettiği başarılı sonuçlarla doludur. Orta Doğu’da yaşanan sorunların çözümü Türklerin Kürtlerle ittifak etmesiyle mümkün olur. Lozan Anlaşmasının bu ülkeye hiçbir kazanımı yok. Gelin yeni bir anlaşma yapalım. Lozan’ı kabul etmeyelim. Siz de kabul etmiyorsunuz, biz de kabul etmeyelim. Gelin Kürt ile Türk’ün barış içinde yaşadığı yeni bir toplumsal sözleşme yapalım. Lozan konusunda Cumhurbaşkanıyla aynı fikirdeyiz. Bu cumhuriyetin kurulumunda ana sözleşmeyi kabul edilen Lozan bu ülkede yaşadığımız onlarca sorunun kaynağı ve temelidir. Misak-ı Milliyi de tartışalım" dedi.

Program, DBP Siirt İl Eş Başkanlığına Agit Kaysı ve Meryem Tırpan’ın getirilmesiyle sona erdi.


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