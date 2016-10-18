DBP binasında devam eden ve HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli belediye eş başkanlarının da bulunduğu kongre değerlendirme toplantısı sırasında polis ekipleri arama yaptı. Mahkeme kararıyla binada arama yapacaklarını belirten polislere HDP Milletvekili Nihat Akdoğan itiraz ederek, devam eden bir toplantılarının olduğunu ve daha birkaç gün önce bu binada geniş çaplı bir arama yapıldığını söyledi. Akdoğan, “Eğer bu toplantı başka bir partinin olsaydı, bu baskın düzenlenmezdi. Bizler Türkiye Cumhuriyetinin tanıdığı haklar çerçevesinde toplantı yapıyoruz” dedi.

Polis ekipleri, ellerindeki mahkeme kararına dayanarak toplantıya katılanların kimliklerini toplayıp GBT soruşturması yaptı. Bina içinde polis arama yaparken, dışarıda ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

DBP il binasının ardından HDP binasında da aynı şekilde arama yapıldığı belirtildi.

Mimar Kaya



