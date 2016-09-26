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DBP’den Anayasa Mahkemesi’ne 'kayyum' başvurusu

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Hukuk Komisyonu, İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyumların geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.


26 Eylül 2016 15:45

DBP Hukuk Komisyonu üyeleri, Diyarbakır Adliyesi’ne gelerek partilerinin yönetiminde bulunan, İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyum atanan 23 belediyedeki kayyumların geri çekilmesi yönünde Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Başvuru öncesi Diyarbakır Adliyesi önünde toplanıp burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis valiliğin aldığı yasak kararını bildirerek basın açıklamasının yasağa aykırı olduğunu, bu nedenle açıklamaya izin vermeyeceklerini söyledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye çevresinde grup, basın açıklaması yapmadan dilekçelerini Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürdü.
Bugün Dargeçit Belediyesi’ne atanan kayyum için başvuran komisyonun, 22 gün içerisinde diğer belediyeler için de Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağı öğrenildi.
 

Aydın Yorat - Burak Emek 

Etiketler: Anayasa Mahkemesi, DBP


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