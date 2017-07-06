DBP’li başkanın partisinden ihraç edildiği iddiası

30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde DBP’den Bağlar İlçe Belediye Başkanlığına seçilen Akat, bir süre önce partisinin disiplin kuruluna sevk edilmişti. Akat’ın, disiplin kurulundan çıkan karar sonrası partisinden ihraç edildiği iddia edildi. İhraç nedeni öğrenilemezken, Akat'ın önümüzdeki günlerde açıklama yapacağı kaydedildi.

Birsen Kaya Akat'ın, DBP’li başkanların bulunduğu belediyelere kayyum atanmasından sonra partisince istifa etmesinin istendiği, buna karşı çıkarak görevine devam ettiği ileri sürülmüştü.

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır'ın merkez ilçe belediyeleri arasında kayyum atanmayan tek belediyeydi.

Aydın Yorat

