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DBP’li başkanın partisinden ihraç edildiği iddiası

Demokratik Bölgeler Partisinden (DBP) Diyarbakır’ın kayyum atanmayan tek merkez ilçe belediyesi olan Bağlar İlçe Belediyesi Başkanı seçilen Birsen Kaya Akat’ın, disiplin kuruluna sevk edildiği partisinden, ihraç edildiği ileri sürüldü.

DBPli başkanın partisinden ihraç edildiği iddiası

06 Temmuz 2017 14:42

30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde DBP’den Bağlar İlçe Belediye Başkanlığına seçilen Akat, bir süre önce partisinin disiplin kuruluna sevk edilmişti. Akat’ın, disiplin kurulundan çıkan karar sonrası partisinden ihraç edildiği iddia edildi. İhraç nedeni öğrenilemezken, Akat'ın önümüzdeki günlerde açıklama yapacağı kaydedildi.
Birsen Kaya Akat'ın, DBP’li başkanların bulunduğu belediyelere kayyum atanmasından sonra partisince istifa etmesinin istendiği, buna karşı çıkarak görevine devam ettiği ileri sürülmüştü.

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır'ın merkez ilçe belediyeleri arasında kayyum atanmayan tek belediyeydi.  

Aydın Yorat
 

Etiketler: Birsen Kaya Akat, DBP


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