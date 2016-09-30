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DBP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) istifa ettiğini açıkladı.

DBPli belediye başkanı partisinden istifa etti

30 Eylül 2016 21:23

Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) istifa ettiğini açıkladı. İlçeye bağlı Yeniışık köyünde dün şehit edilen 3 korucunun cenaze töreninde konuşan Rüştü Zeydan, “Bizim hiçbir ilişkimiz kalmamıştır. Bundan sonra hiç kimseyle hiçbir parti ile. Kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Kimsenin boyunduruğu altında kalmayacağız” dedi.
Şehit korucularla aynı aşirete mensup Başkan Zeydan, istifasıyla ilgili yarın gerekli girişimlerde bulunacağını ve detaylı açıklama yapacağını söyledi.
İki dönem DYP, iki dönem AK Parti’nden başkan seçilen Zeydan, 25 Aralık 2013 günü AK Parti’den istifa ederek DBP’ye geçmişti. 

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz
 

Etiketler: istifa


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