Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütü suçları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 Şubat 2017’de gözaltına alınan Silopi ilçesi Görümlü Belediye Başkanı Abdulğafur Rüzgar, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştır. Belediye Meclis Üyesi Süheyle Bingü ve eski Belediye Başkanı Sinan Uysal ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol kararı uygulanması ile serbest bırakılmıştır” denildi.

Melih Yiğit

