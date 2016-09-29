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DBP’li belediyeye operasyon, başkanlarla birlikte 13 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinin DBP’li Belediye Başkanı Burhan Kocaman ve sözde Eş Başkan Cennet Ayık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli yolsuzluktan gözaltına alındı.

DBPli belediyeye operasyon, başkanlarla birlikte 13 şüpheli gözaltına alındı

29 Eylül 2016 09:36

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Mali Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen Karakoçan Belediyesi’nin DBP’li Belediye Başkanı Burhan Kocaman ve Sözde Eş Başkan Cennet Ayık hakkında soruşturma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından başkanlarla birlikte 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

KOM ekipleri, bugün sabah erken saatlerde Karakoçan ilçesinde bir çok, Batman'da da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, operasyonda Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman ve sözde Eş Başkanı Cennet Ayık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan başkanla birlikte 4'ü kadın 13 şüpheli Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şüphelilerin "İhale Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, haksız ekonomik kazanç sağlama, kamu kurum ve kuruluşu zararına dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçunu işlediği iddia ediliyor.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Varlı - Kamil Cankılıç

Etiketler: belediyeye operasyon, DBP


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