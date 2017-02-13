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DBP’li Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek tutuklandı

Siirt’te terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan DBP’li Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek tutuklandı.

DBPli Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek tutuklandı

13 Şubat 2017 19:57

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde DBP’li Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek ile belediye çalışanı Namet Can gözaltına alınmıştı. Çiçek ve Can, İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. “Terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütüne yardım ve yataklık etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan Çiçek ve Can, tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
 

Etiketler: DBP, Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek


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