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DÇSO, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa maçı öncesinde canlı performans sergiledi.

DÇSO, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda

26 Ocak 2018 22:20

THY Euroleague’in 20. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Lassa maçı öncesinde DÇSO sahne aldı. 2006 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası olma özelliğini taşıyan DÇSO, Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Lassa maçı öncesinde hünerlerini sergileyerek, sarı-lacivertli taraftarlara eğlenceli anlar yaşattı. 11 - 18 yaş arası 20 çocuktan oluşan DÇSO, Fenerbahçe Doğuş’un İtalyan basketbolcusu Luigi Datome’nin isteği üzerine ‘Son Mohikan’ filminin unutulmaz müziğini çalarken, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bora Akyol
 

 

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