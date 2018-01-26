DÇSO, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda

THY Euroleague’in 20. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Lassa maçı öncesinde DÇSO sahne aldı. 2006 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası olma özelliğini taşıyan DÇSO, Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Lassa maçı öncesinde hünerlerini sergileyerek, sarı-lacivertli taraftarlara eğlenceli anlar yaşattı. 11 - 18 yaş arası 20 çocuktan oluşan DÇSO, Fenerbahçe Doğuş’un İtalyan basketbolcusu Luigi Datome’nin isteği üzerine ‘Son Mohikan’ filminin unutulmaz müziğini çalarken, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bora Akyol

