Deaflympics 2017’nin en başarılısı Rusya

Bisiklet dalında 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile turnuvayı kapatan Rus kafilesinde en göze batan sporcu Dmitry Rozanov oldu. Yarıştığı üç branşta 2 altın madalya kazanmayı başaran tecrübeli bisikletçi takım olarak çıktıkları seviyeden memnun olduğunu dile getirdi. Rozanov, “Takım olarak 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanmayı başardık. Bu bizim için çok mutluluk verici. Tek kişilik bir iş değil, dolayısıyla takım arkadaşlarımı ve emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Yüzmede 120 madalyanın 44’ü Rusya’ya

Rusya’nın hakimiyet kurduğu branşlardan bir diğeri de yüzme. Bu branşta dağıtılan 120 madalyanın 44’ünü kazanan Ruslar, turnuvayı en yakın rakibi Japonya’dan 29 madalya önde kapattı. Bu 44 madalyadan 26’sı altın olurken, Rus sporcular turnuva esnasında 19 kez dünya rekoru kırmayı başardılar.

“Bir sene sonra Samsun’a yine geleceğim”

20 yaşındaki yüzücü Maria Karpova da dünya rekoru kıran 4x200 serbest Rus kadın takımının bir üyesi. Boynuna taktığı toplam 4 altını hayatı boyunca unutamayacağını söyleyen Karpova, “Yaşadığım gözyaşı dolu sevinç anı tarif edilemez. İnanılmaz mutluyum, çünkü daha önceleri çok heyecanlanıyordum. Kazanacağımı bilmeme rağmen heyecanımı kontrol edemiyordum. Bir sene sonra aynı tarihlerde tekrar Samsun’a geleceğim. Madalya alma sürecini hatırlayıp anılarımı tazelemek istiyorum. 4 madalyayı kazandığımdaki mutluluğu ve coşkuyu tekrar yaşamak istiyorum” diye konuştu.

21 branşın 8’inde ya birinci ya da zirve ortağı

Rusya’nın kazandığı 199 madalya, kendilerini sekiz branşta birinci veya zirve ortağı yaptı. Başta Rusların her turnuvada en güvendiği alanlardan olan atletizm, bir kez daha kendi üstünlükleri ile sonuçlandı. Bu dalda oyunları 21’i altın toplam 43 madalyayla tamamlayan Ruslar, bu alanda da en yakın rakibi Kenya’ya 27 madalya fark atmayı başardı. Bununla birlikte oryantiring ve judoda gelen toplam 27 madalya, Rusları madalya sırlamasında zirveye taşıyan etkenlerden sadece biri oldu.