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DEAŞ, 40 sivili öldürüp elektrik direklerine astı

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ’ın, militanların işbirliğini kabul etmedikleri ve Irak güvenlik güçlerine ajanlık yaptıkları suçlamasıyla öldürerek, sivillerin cansız bedenlerini elektrik direğine astığını duyurdu.

DEAŞ, 40 sivili öldürüp elektrik direklerine astı

11 Kasım 2016 16:18

BM İnsan Hakları Komiseri tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın Salı günü Irak’ın kuzeyinde 40 sivili öldürdüğü bildirildi. DEAŞ militanlarının, öldürdükleri sivillerin cansız bedenlerini ise çeşitli bölgelerde bulunan elektrik direğine astığı ifade edildi. DEAŞ’ın cep telefonu kullanılması yasağına uymadığı ifade edilen bir sivilin de öldürüldüğü belirtildi. Sivillerin, militanların işbirliğini kabul etmedikleri ve Irak güvenlik güçlerine ajanlık yaptıkları suçlamasıyla öldürüldüğü aktarıldı.

Musul’un kuzeyinde de 20 sivilin Çarşamba akşam saatlerinde öldürüldüğünü aktaran BM, DEAŞ’ın 6 Kasım’da Musul’un doğusundaki çatışma noktasını terk ettikleri gerekçesiyle 7 militanı öldürdüğünü kaydetti. 


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