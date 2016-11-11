BM İnsan Hakları Komiseri tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın Salı günü Irak’ın kuzeyinde 40 sivili öldürdüğü bildirildi. DEAŞ militanlarının, öldürdükleri sivillerin cansız bedenlerini ise çeşitli bölgelerde bulunan elektrik direğine astığı ifade edildi. DEAŞ’ın cep telefonu kullanılması yasağına uymadığı ifade edilen bir sivilin de öldürüldüğü belirtildi. Sivillerin, militanların işbirliğini kabul etmedikleri ve Irak güvenlik güçlerine ajanlık yaptıkları suçlamasıyla öldürüldüğü aktarıldı.

Musul’un kuzeyinde de 20 sivilin Çarşamba akşam saatlerinde öldürüldüğünü aktaran BM, DEAŞ’ın 6 Kasım’da Musul’un doğusundaki çatışma noktasını terk ettikleri gerekçesiyle 7 militanı öldürdüğünü kaydetti.