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DEAŞ bombacısı 3 şahıs yakalandı

Irak’ta DEAŞ otomobillerine bomba yükleyerek Türkiye’ye gönderen 3 Irak uyruklu şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DEAŞ bombacısı 3 şahıs yakalandı

27 Ocak 2017 11:59
DEAŞ bombacısı 3 şahıs yakalandı - Tıkla İzle

Irak’ın Musul kentinde bomba üreten fabrikaları olan ve DEAŞ otomobillerine bomba yükleyerek Türkiye’ye gönderen 3 Irak uyruklu S.A.S.A.T., M.A.S.A.T., M.A.,S.A.T., isimli 3 kardeş iki ay önce Türkiye’ye kaçak yollardan girişi yaptı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şahısları uzun süre titizlikle takip etmesinin ardından Samsun ilinde kaldığını tespit etti. TEM ekipleri, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaptıkları ortak operasyon sonucu şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Sakarya’ya getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan FETÖ’nün gizli mesajlaşma programı olan ByLock’u kullandığı tespit edilen İşsiz, R.D., İşçi Ş.Ö., ev hanımı B.D., isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.

Remzi Şimşek
 

Etiketler: DEAŞ, Irak


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