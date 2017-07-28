DEAŞ duruşmasında 60 sanıktan 39’una tahliye

Aralarında operasyon sırasında kendisini patlatan DEAŞ’ın sözde emiri Yunus Durmaz’ın eşinin de bulunduğu 39 tutuklu tahliye edildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın 5’inci gününde tüm sanıklar ve sanık avukatları savunmalarını yaptı. Sabah erken saatlerde başlayan duruşmada saat 22:15’te verilen ara kararla tutuklu 60 sanıktan 39’u şartlı olarak tahliye edildi.

Canlı bomba Yunus Durmaz’ın eşi de tahliye oldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan bombalı araçlı saldırıdan 19 gün sonra 19 Mayıs 2016 tarihinde polis ekipleri Şehitkamil ilçesi, Çağlayan Mahallesi’ndeki DEAŞ’ın hücre evi olarak tespit ettikleri eve operasyonu sırasında DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz kendini patlatmış, olayda 3 polis yaralanmıştı. Olay sonrası evde bulunan eşi Nesibe Durmaz polislerce gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Savunmasında eşi Yunus Durmaz’ın DEAŞ militanı olduğunu bilmediği, kendisinin de eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu söyleyen Nesibe Durmaz duruşma sonunda verilen ara kararla şartlı olarak tahliye oldu.

Diğer yandan duruşma sırasında savunma yapacak olan avukatı duruşmadan tümüyle çekilen Yunus Durmaz’ın kardeşi Hacı Ali Durmaz’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca Hacı Ali Durmaz, önceki gün kendisine gelen savunma sırasında, iddianameyi yeniden incelemek istediğini belirterek savunma yapmayacağını söyledi.

Bazı sanıkların ev hapsi, bazılarının da imza kontrol şartı ile tahliye olduğu duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Orhan Erkılıç

