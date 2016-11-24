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DEAŞ havadan ve karadan vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 93. gününde 123 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar da 14 DEAŞ hedefini vurdu, bir karargah binası ve yedi savunma mevzii imha edildi.

DEAŞ havadan ve karadan vuruldu

24 Kasım 2016 11:48

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi’nin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik aldığı kararlar çerçevesinde sürdürülüyor. Harekatın 93. gününe ilişkin TSK’dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Karadağ bölgesinde Bab’ın kuzeyden ve batıdan kuşatılması hedefi kapsamında muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekat faaliyetlerinin icrasına devam edilerek 3 meskun mahalde (Kanlı Kuyu, Tall Barshah, Jubb Al Barazi) kontrol sağlanmıştır. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif şehit olmuş, 9 muhalif yaralanmış, 4 TSK personeli hafif şekilde yaralanmıştır. Ayrıca Fırat Kalkanı Harekatı’nda yürütülen operasyonlar kapsamında 24 Kasım 2016 saat 03.30 sularında Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personel tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edilmiştir. Muhalif unsurlarca harekâtın başlangıcından bu yana 218 meskûn mahalde (yaklaşık bin 820 kilometrekare) sağlanan kontrol durumu devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 123 DEAŞ TÖ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Kabbasin, Bzagah ve Arimah bölgelerinde bulunan 14 DEAŞ TÖ hedefine hava harekâtı icra edilmiş, bir karargâh binası ve yedi savunma mevzii imha edilmiştir. DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 EYP kontrollü olarak imha edilmiştir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

Etiketler: DEAŞ, Fırat Kalkanı Harekatı, tsk


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