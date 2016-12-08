TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 107. gününde yaşanan gelişeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda, DEAŞ terör örgütüne ait 1 zırhlı araç ve 9 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

7 Aralık 2016 tarihinde bölgede tespit edilen ve DEAŞ terör örgütü tarafından kullanılan 3 adet tank, 2 adet kontrol noktası, 3 adet barınma yeri, 3 adet karargah binası, 1 adet bomba yüklü araç olmak üzere toplam 12 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği, hava taarruzları sonucu ilk tespitlere göre 23 DEAŞ terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerim tarafından 22 EYP’nin imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 42 mayın ve 2 bin 8 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.