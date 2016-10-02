Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Suriye’deki DEAŞ bölgesinden peş peşe iki roket atıldı. Roketlerin biri Yüksek Tepe Hudut Karakolu ile İnanlı köyü arasındaki askeri bölgeye düştü. Diğeri ise Şeyh Muhammed türbesinin arka tarafındaki boş araziye düştü. Sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları, hava savunma sistemleri tarafından tespit edilen bölgeye ateş altına alarak DEAŞ hedeflerini yerle bir etti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerden dumanlar yükselmesi Kilis’in sınır köylerinden dahi görüldü.

Mehmet Ali Dağ