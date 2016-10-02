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DEAŞ hedefleri yerle bir edildi

Kilis’e Suriye’deki DEAŞ’ın kontrolünde bulunan bölgeden 2 roket atılmasının ardından, DEAŞ hedefleri fırtına obüs toplarıyla yerle bir edildi.

DEAŞ hedefleri yerle bir edildi

02 Ekim 2016 16:49
DEAŞ hedefleri yerle bir edildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Suriye’deki DEAŞ bölgesinden peş peşe iki roket atıldı. Roketlerin biri Yüksek Tepe Hudut Karakolu ile İnanlı köyü arasındaki askeri bölgeye düştü. Diğeri ise Şeyh Muhammed türbesinin arka tarafındaki boş araziye düştü. Sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları, hava savunma sistemleri tarafından tespit edilen bölgeye ateş altına alarak DEAŞ hedeflerini yerle bir etti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerden dumanlar yükselmesi Kilis’in sınır köylerinden dahi görüldü. 

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: DAEŞ hedefleri


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