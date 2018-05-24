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DEAŞ, Irak'ta 3 ayrı saldırı düzenledi

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın Kerkük ve Diyala illerinde 3 ayrı saldırı düzenlediği belirtildi.

DEAŞ, Irakta 3 ayrı saldırı düzenledi

24 Mayıs 2018 22:39

Irak’ın Kerkük ve Diyala illerinde bugün iki ayrı saldırı düzenlendi. Saldırılar güvenlik güçleri ve Şii milis gücü Haşdi Şabi tarafından püskürtüldü. Kerkük’ün güneybatısında yer alan Riyad ilçesine bağlı Caferiye köyünde eylem hazırlığı yapan 8 intihar bombacısının 7’sinin köşeye sıkıştırılınca kendini patlattığı, diğerinin de kaçmaya çalışırken üzerindeki bombayı patlatması sonucu 4 Haşdi Şabi mensubunun yaralanmasına yol açtığı bildirildi.
Bu sabah Riyad ilçesinde Haşdi Aşairi aracını hedef alan patlamada ise 3 kişi yaralanmıştı. 

Öte yandan örgüt militanları Diyala iline bağlı Celvala ilçesine ait Şeyhbaba köyünde de saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri ile 4 DEAŞ militanı arasında çıkan çatışmada 3 militanın öldürüldüğü ve birisinin kaçmaya çalışırken üzerindeki bombayı patlatması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 

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