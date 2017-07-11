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DEAŞ lideri Bağdadi’nin öldüğünü onlar da doğruladı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi’nin öldüğünü doğruladı.

DEAŞ lideri Bağdadinin öldüğünü onlar da doğruladı

11 Temmuz 2017 16:36

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, yerel liderlere dayanarak yaptığı açıklamada Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğruladı. Gözlemevinin Suriye’nin Deyrizor’daki kaynaklarının elde ettiği bilgiler doğrultusunda Bağdadi’nin öldüğü ifade edilirken, ne zaman öldüğü bildirilmedi. Iraklı yetkililer ise Bağdadi’nin ölümünü henüz doğrulamış değil.

RUSYA ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı, Rakka’ya yönelik bir hava saldırısında Bağdadi’nin öldürülmüş olabileceğini haziran ayında ifade etmişti. Bağdadi hakkında daha önce de defalarca öldüğüne ilişkin açıklamalar yapılmıştı.


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