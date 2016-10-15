Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koalisyon güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ'den Musul'un temizlenmesi için planlanan operasyon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ediyor. Irak merkezi hükümetinin Bağdat'tan Musul'a terörle mücadele ve özel timlerini gönderdiğini belirten yerel kaynaklar, bu timlerin Musul'un etrafını kuşattığını ve her an operasyon için düğmeye basılacağını dile getirdi.

DEAŞ'in, militanlarına, 'Sivillerin kenti terk etmesini engelleyin' talimatı verdiğini ve bundan dolayı Musul'a giriş ve çıkışlara izin verilmediği kaydedildi.

Koalisyon güçleri tarafından planlanan operasyon öncesinde havadan bazı noktaların vurulmaya başlandığın da belirten yerel kaynaklar, karadan da Musul'un etrafının kuşatıldığını ve her an operasyonun başlayacağı duyumu aldıklarını söyledi.

Musul 2 yıldır DEAŞ kontrolünde

Yaklaşık 2 yıl önce DEAŞ kontrolüne geçen Musul, Irak'ın Bağdat'tan sonra en büyük kenti konumunda. Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirilen Musul'un kurtarılması için düzenlenecek olan operasyona Türkiye'den de destek verileceği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesinde tank birlikleri ile operasyona destek vermesi bekleniyor.