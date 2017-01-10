Selam Hastanesinin bodrumunda çok sayıda orta ağırlıkta ve hafif silah ele geçirildi. Çatışmalar sırasında harabe haline gelen hastanede İHA’ya konuşan bir asker, ”Vahde mahallesinde Selam Hastanesine girdiğimiz zaman hastanenin harap hale geldiğini gördük. Bildiğiniz gibi DEAŞ ele geçirdiği şehirlerin altyapısını tahrip etmek için çeşitli silahlar kullanıyor. Halkın yardımı ve Allah'ın lütfu ile iyi neticeler elde edeceğiz. İnsan hayatı toprak kurtarmaktan önce gelir” dedi.

Hızlı müdahale bölüğünden bir Irak askeri ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bölgeyi kurtarmak için İntisar mahallesinden başladığımız hareketle Misak ve Vahdet mahallelerini ele geçirdik. Bu operasyon sırasında bölgeyi DEAŞ'tan temizlerken Selam Eğitim Hastanesinin mahzeninde çok sayıda silah ele geçirdik. DEAŞ’ın geride bıraktıkları arasında bir Suriye lirası ve bir torba hurma vardı.” dedi.

