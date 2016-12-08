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DEAŞ Musul'da petrol kuyularını yakıyor

Terör örgütü DEAŞ militanları Irak’ın Musul kentinin Gayyara bölgesinde bulunan 14 petrol kuyusunu motoflarla ateşe verdi.

DEAŞ Musulda petrol kuyularını yakıyor

08 Aralık 2016 14:23
DEAŞ Musul'da petrol kuyularını yakıyor - Tıkla İzle

Irak’ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılması kapsamında başlatılan Musul operasyonu sürerken terör örgütü DEAŞ militanları da çevrede bulunan petrol kuyularını ateşe veriyor. Militanlar, Musul’un güneyindeki Gayyara bölgesinde bulunan 14 kuyuyu molotofla yaktı. Kuyulardan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, yetkililer yangını söndürmekte zorlanıyor. Bölgede yaşayan halk da yangın nedeniyle yükselen dumandan etkileniyor. Musul ve çevresindeki halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan kuyularda çıkan yangınların sürmesi ekonomiyi de olumsuz etkiliyor.

Bölgedeki petrol çalışmalarında bir görevli, itfaiyecilerle birlikte canla başla çalışarak yangını bazı bölgelerde kontrol altına aldıklarını ifade ederek, "Bazı bölgelerde ise söndürmeyi başardık bazen yeniden başlıyor ummadığımız noktada bombalar patlıyor" dedi. 

Etiketler: DEAŞ, musul, petrol kuyuları


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