Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.D., M.D., M.Y., F.G., Y.A. ve U.G. terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer 6 kişinin ise emniyetteki sorguları devam ediyor.

Öte yandan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmenler F.S.U. ile İ.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden F.S.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu

