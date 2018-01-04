DEAŞ operasyonunda 'Canlı bomba yeleği' ele geçirildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı koordineli olarak terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından geçtiğimiz hafta Bingöl merkezli İstanbul, Adana, İzmir ve Kilis'te düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerle bağlantılı 33 adreste yapılan aramada ise kullanıma hazır 1 adet canlı bomba yeleği, patlayıcı yapımında kullanılan ateşleyici, fitiller ve 1 adet güç kaynağı, 4 bin 600 dolar, 3 adet tüfek, 1 adet uzun namlulu silah üstü dürbün ve dijital materyaller ele geçirildi. Yaşı küçük bir şüpheli ise ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Müdürlüğünce koordineli olarak yasa dışı DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 24.07.2017 tarihi itibariyle operasyon yapılmıştır. Bingöl merkezli olarak İstanbul, Adana, İzmir ve Kilis illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda 26 şüpheli yakalanmış olup 25 şüpheli hakkındaki tahkikat devam etmekte, Y. (17) isimli suça sürüklenen çocuk ise aynı gün adli mercilere sevk edilmiş olup adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Muhammet Ali Çiftçi