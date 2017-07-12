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DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı artıyor

Hatay’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltı sayısı 22 oldu.

DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı artıyor

12 Temmuz 2017 15:29

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen ve gözaltı kararı alınan 30 kişiden 22’si alındı.

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, DEAŞ ve HTŞ (Heyet Tahrir Şam-El Nusra) terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü 00.00-12.00 saatleri arasında il merkezinde 4, Reyhanlı ilçesinde 21, Yayladağı ilçesinde 1, Erzin ilçesinde 1, Kırıkhan ilçesinde 1 ve Altınözü ilçesinde 1 adreste toplam 30 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtildi.

Yapılan operasyonlarda 22 şahsın yakalandığı, 8 kişiyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca, şahısların ikametlerinde yapılan aramada suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, 8 adet bıçak/hançer, 3 adet telsiz, 1 adet tabanca, 1 adet dürbün ele geçirildi.

Adem Karagöz


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