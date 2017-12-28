Diğer
Kategoriler

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 7’ye çıktı

Sakarya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 7ye çıktı

28 Aralık 2017 20:36

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla 22-28 Aralık tarihleri aralığında devam eden operasyonlar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak sabah yapılan operasyonda Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Adapazarı ilçesinde DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlar kapsamında daha önceden Irak uyruklu oldukları ve DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen A.A.T., A.M.M., B.H.H. ve B.S.A. isimli 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Son olarak gözaltına alınan 4 DEAŞ’lı ile birlikte gözaltı sayısı 7’ye çıktı.
Öte yandan, şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konulmuş olup, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 138 bin dolar ve 50 bin 210 TL nakit para ele geçirilmişti. 

Burak Can Tokyürek
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç