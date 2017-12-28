DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 7’ye çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla 22-28 Aralık tarihleri aralığında devam eden operasyonlar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak sabah yapılan operasyonda Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Adapazarı ilçesinde DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlar kapsamında daha önceden Irak uyruklu oldukları ve DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen A.A.T., A.M.M., B.H.H. ve B.S.A. isimli 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Son olarak gözaltına alınan 4 DEAŞ’lı ile birlikte gözaltı sayısı 7’ye çıktı.

Öte yandan, şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konulmuş olup, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 138 bin dolar ve 50 bin 210 TL nakit para ele geçirilmişti.

Burak Can Tokyürek

