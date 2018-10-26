DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 kişiden 3'ü tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 23 Ekim Salı günü gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kuru sıkı tabanca ve örgütsel materyal ele geçirildi. Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a eleman topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan K.K., C.A., M.D. tutuklanırken, diğer 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.