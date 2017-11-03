DEAŞ operasyonunda yakalanan cami bombacısı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 29 Ekim günü şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Polis, Cumhuriyet Bayramı'nda eylem yapma olasılığı olan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yaptı. Özel harekat polisinin katıldığı operasyonda 5'i Suriye uyruklu 19 kişi gözaltına alındı. 19 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'lıları evinde barındırıyordu

Operasyonda, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sabancı Merkezi Camisi'nde cuma namazı sırasında yerinden kalkıp koşarak, cuma hutbesi okuyan imamdan mikrofonu alıp, ardından, evinde yapıp beline korseyle sardığı boru tipi bomba düzeneğini göstererek paniğe neden olan Mahmut Kılıçarslan da gözaltına alındı. Zanlının İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda aranan bir kişiyi evinde sakladığı, DEAŞ mensuplarının Suriye'ye gitmesine yardım ettiği ileri sürüldü. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tarafından tutuklandı. Diğer 18 zanlıdan 2'sine ev hapsi cezası verilirken, 16 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

70 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor

Mahmut Kılıçarslan, camide canlı bomba olduğunu söylemesi ve üzerinden boru tipi bomba çıkmasından dolayı cami içinde panik, korku ve arbedeye neden olduğu için hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "olası kasıtla yaralama, basit yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından dava açılmıştı. 5 ayrı suçtan hakkında 70 yıla kadar hapis cezası istenen sanık, tutuksuz olarak yargılanıyordu.

Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili hazırladığı iddianamenin değerlendirme bölümünde eylemin terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen canlı bomba eylem tarzına benzediğine işaret etmişti.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya