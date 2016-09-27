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DEAŞ saldırısı sonucu yaralanan 3 asker Kilis’e getirildi

Suriye’nin Çobanbey Kasabası (RAİ) bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıda yaralanan 3 asker, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DEAŞ saldırısı sonucu yaralanan 3 asker Kilise getirildi

27 Eylül 2016 16:48

TSK, Fırat Kalkanı harekatının 35'inci gününde DEAŞ ile Özgür Suriye Ordusu arasında çatışmalar sürerken, DEAŞ’ın saldırısı sonucu Çobanbey Kasabası (RAİ) bölgesinde 3 asker yaralandı. Yaralılar, sınırdan ambulans ile alınarak Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 asker ameliyata alınırken, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Alpaslan Kılınç, Kilis Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Candemir Özdemir ve subaylar hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaralanan 3 askerin isimlerinin Mustafa Bozkurt, Mustafa Canbaz ile Levent Karabulut olduğu öğrenildi. 

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: DEAŞ saldırısı, yaralı asker


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