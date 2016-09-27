TSK, Fırat Kalkanı harekatının 35'inci gününde DEAŞ ile Özgür Suriye Ordusu arasında çatışmalar sürerken, DEAŞ’ın saldırısı sonucu Çobanbey Kasabası (RAİ) bölgesinde 3 asker yaralandı. Yaralılar, sınırdan ambulans ile alınarak Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 asker ameliyata alınırken, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Alpaslan Kılınç, Kilis Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Candemir Özdemir ve subaylar hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaralanan 3 askerin isimlerinin Mustafa Bozkurt, Mustafa Canbaz ile Levent Karabulut olduğu öğrenildi.

Mehmet Ali Dağ