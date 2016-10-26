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DEAŞ saldırısında yaralanan 11 Peşmerge Elazığ'a getirildi

Kerkük'te DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralandığı öğrenilen 11 Peşmerge Elazığ'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı.


26 Ekim 2016 21:03

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ'ın Kerkük'te bazı bölgelerde saldırıya geçmesinin ardından başlatılan operasyona Peşmerbe güçleri de katılıyor. Bugün Kerkük'te DEAŞ tarafından atılan Kükürt bombasında çok sayıda Peşmerge'nin yaralandığı öğrenildi. Yaralı Peşmergelerden 11'i Kerkük'ten uçakla önce Diyarbakır'a getirildi. Ambulanslar tarafından uçaktan alınan yaralı 11 peşmerge Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Acil servisten içeri alınan yaralı Peşmergeler tedavi altına alındı. 

Halil İbrahim Varlı - Kamil Cankılıç

Etiketler: DEAŞ saldırısında yaralanan 11 Peşmerge Elazığ'a g


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