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DEAŞ soruşturmasında 28 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada mahkemeye çıkarılan 28 şüpheli tutuklandı.

DEAŞ soruşturmasında 28 şüpheli tutuklandı

19 Ocak 2017 12:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, DAEŞ terör örgütüne yönelik 23 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 33 şüphelinin sorgusu sona erdi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldığı 33 şüphelinin 28’inin “terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklanmasına karar verirken, 4 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına ve 1 şüphelinin serbest bırakılmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 8 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
 

Başak Akbulut

Etiketler: DEAŞ


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