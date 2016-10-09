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DEAŞ Türk üssüne saldırdı

Türkiye’nin Başika yakınlarında bulunan Gedu üssüne yönelik DEAŞ tarafından saldırı düzenlenirken, üsde bulunan unsurlar tarafından anında cevap verildi.

DEAŞ Türk üssüne saldırdı

09 Ekim 2016 15:41

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Türkiye’nin Başika yakınlarında bulunan Gedu üssüne DEAŞ terör örgütü mensuplarınca Irak ordusunda ele geçirdikleri topla saldırıda bulunuldu. Saldırıda herhangi bir zayiat olmazken, üsde bulunan unsurlar tarafından saldırıya anında karşılık verildi. Yapılan atışlar sonrasında DEAŞ’a ait top mevzii imha edildi. Ayrıca üs bölgesine gönderilen DEAŞ’a ait bir İHA, üsde bulunan Stinger ile açılan ateş sonucu düşürüldü. 

Derya Yetim


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