DEAŞ üyesi 3 terörist yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı Süleymanşah Çadırkenti’nin önünde 3 şüpheli şahıs olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli tavırlar sergileyen Kasım El Hıdır, Musa Hamadi ve Abdulhamid El Musa kıskıvrak yakalandı. Suriye’nin Deyrezor kenti nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen teröristlerden Kasım El Hıdır’ın DEAŞ terör örgütü adına Deyrezor kentinde bombalı eylem yaparken patlamada bacağını kaybettiği ve sakat kaldığı iddia edildi. Kasım El Hıdır’ın Akçakale’deki çadır kette sığınmacı kılığında kaldığı, diğer 2 teröristin ise ona yardım ve yataklık ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Dikeç