Diğer
Kategoriler

DEAŞ üyesi 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki çadır kentin önünde DEAŞ terör örgütü adına Suriye’de bombalı eylem yaptığı iddia edilen terörist ile ona çadır kette yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı.

DEAŞ üyesi 3 terörist yakalandı

03 Kasım 2017 17:16

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı Süleymanşah Çadırkenti’nin önünde 3 şüpheli şahıs olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli tavırlar sergileyen Kasım El Hıdır, Musa Hamadi ve Abdulhamid El Musa kıskıvrak yakalandı. Suriye’nin Deyrezor kenti nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen teröristlerden Kasım El Hıdır’ın DEAŞ terör örgütü adına Deyrezor kentinde bombalı eylem yaparken patlamada bacağını kaybettiği ve sakat kaldığı iddia edildi. Kasım El Hıdır’ın Akçakale’deki çadır kette sığınmacı kılığında kaldığı, diğer 2 teröristin ise ona yardım ve yataklık ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Dikeç 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç