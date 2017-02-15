Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ ve El Nusra lehine paylaşımda bulunduğu tespit edilen 3 kişi hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından DEAŞ lehine paylaşımda bulunan A.E., Gölbaşı ilçesinde S.H., Besni ilçesinde El Nusra lehine paylaşımlarda bulunan E.A.'yı gözaltına alındı. 3 şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Cihan Kizir