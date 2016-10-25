Batman’ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesine bağlı Uğurca köyünde çadırlarda yaşayan 140 nüfuslu Yezidiler Irak’a dönmeye korktuklarını belirtti. Yaklaşık iki yıl önce DEAŞ zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınarak Beşiri ilçesi İkiköprü Uğurca köyündeki kampta yaşayan Hatim Şamo, bu şekilde Irak’a dönmek istemediklerini, şu ana kadar DEAŞ’ı gerçek anlamda vuran kimseyi görmediklerini söyledi. DEAŞ gelmeden önce kimsenin onlara karışmadığını belirten Şamo, “Bütün Yezidilerin nüfusu bir milyonu geçmezdi en fazla nüfusumuz 7 bindi. Ne merkezi hükumet ne de Kürt hükümeti bize karışmıyordu. Ama DEAŞ geldikten sonra katliam yaptı. Kızlarımızı ve binlerde gençlerimizi katletti, binlercesi halen ellerinde. Ellerinde olanlar Irak’ta, Suudi Arabistan ve İran’dadır, kimse durumlarını bilmiyor. O yüzden Irak’a dönmek istemiyoruz. Avrupa, Amerika bizi kabul ederse gideriz ama bu şekilde dönmeyeceğiz. Irak merkezi hükümeti bizi geri isterse bile dönmeyeceğiz, çünkü bizi koruyamadılar. Musul operasyonunda DEAŞ’ı bitirseler bile başka bir DEAŞ gelecek o yüzden dönmek istemiyoruz” dedi.

“Bir DAEŞ biter, diğeri başlar"

Aynı kampta yaşayan ve yaklaşık bir yıl boyunca DEAŞ’ın elinde rehin kalan Kalaş Salh ise bir DEAŞ'ın biteceğini, yerine başka DEAŞ'ların geleceğini ileri sürdü. Salh, “DEAŞ bitse bile başka bir DEAŞ çıkacak biz oradayken ne merkezi hükümet ne de Kürt partisi bizi koruyamadı. Kızlarımızı, kadınlarımızı götürdüler gençlerimizi öldürdüler, köylerimizi yaktılar. Bir daha Irak’a dönmeyeceğiz. Başka bir devlet bizi kabul ederse oraya gideceğiz. Bende bir yıl boyunca DEAŞ’ın elinde rehin kaldım, daha sonra kaçmayı başardım ve daha sonra Kürt hükumeti beni bir yıl tutukladı. Eşim, çocuklarım, annem, babam nerede olduklarını bilmiyordum. Irak’ta onları aramadığım yer kalmadı. Türkiye’ye geldikten sonra onları burada buldum. Şimdi de DEAŞ’ın elinde yüzlerce kızımız, gencimiz var. Kadınlarımızı, kızlarımızı onların elinden kurtarsınlar” diye konuştu.

5 çocuk annesi Base Alias isimli kadın ise çocuklarını DEAŞ’ın elinden kurtardıklarını Irak’a dönmeleri halinde bir daha çocuklarını da kurtaramayacaklarından korktuklarını söyledi. Aliaş, "Irak’a dönmek istemiyoruz, çünkü bizi öldürmelerinden korkuyoruz. Burada barınmışız oraya dönmeye korkuyoruz. En azından çocuklarımızı kurtardık, dönersek çocuklarımızı bir daha kurtaramayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şükrü Yıldırım