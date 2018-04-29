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DEAŞ'a '1 Mayıs' operasyonu

Adana'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" gününde eylem arayışında oldukları ileri sürülen 6'sı Suriyeli 4'ü Türk 10 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

DEAŞa 1 Mayıs operasyonu
DEAŞ'a '1 Mayıs' operasyonu - Foto Galeri

29 Nisan 2018 10:06

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" gününde eylem arayışı içinde oldukları ileri sürülen DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Polis tespit edilen DEAŞ'lıların yakalanması için şafak vakti özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 250 polisle eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 6'sı Suriye uyruklu, 4'ü Türk 10 şahıs gözaltına alındı. 

"DEAŞ'lının evi güvenlik kamerasıyla korunuyor" 

 Ayrıca DEAŞ'lının evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirmesi dikkat çekti. Zanlının güvenlik kamerası görüntülerini de evinin oturma odasından izlediği belirledi. Gözaltına alınan zanlılar Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

 

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