Suriyeli bir iş adamının evine ’DEAŞ operasyonu yapıyoruz’ diyerek baskın yapan ve kasada bulunan 1,5 milyon doları aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında polislerin de bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi. 8 kişinin duruşması gece saatlerinde sona erdi. Mahkeme sonunda 8 şahıstan 6’sı tutuklanırken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan özel ekip kurularak yakalanan 8 zanlıdan 3’ünün polis olduğu, 1’i komiser diğeri polis memuru 2 kişinin ise FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındıkları öğrenildi.

Orhan Erkılıç