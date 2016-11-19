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’DEAŞ’a operasyon’ diyerek 1,5 milyon dolarlık soygun yapan zanlılar tutuklandı

Gaziantep’te Suriyeli bir iş adamının evine ’DEAŞ operasyonu yapıyoruz’ diyerek baskın yapan ardından kasada bulunan 1,5 milyon doları alan, aralarında polislerin de bulunduğu 6 şahıs tutuklandı.


19 Kasım 2016 12:39

Suriyeli bir iş adamının evine ’DEAŞ operasyonu yapıyoruz’ diyerek baskın yapan ve kasada bulunan 1,5 milyon doları aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında polislerin de bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi. 8 kişinin duruşması gece saatlerinde sona erdi. Mahkeme sonunda 8 şahıstan 6’sı tutuklanırken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan özel ekip kurularak yakalanan 8 zanlıdan 3’ünün polis olduğu, 1’i komiser diğeri polis memuru 2 kişinin ise FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındıkları öğrenildi.

Orhan Erkılıç 

Etiketler: DEAŞ operasyonu, Suriyeliler


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