Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş desteği ile ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü DAEŞ’ın kontrolündeki köyleri tek tek alıyor. Azez-RAİ arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab ile Tel Rıfat bölgesinde doğru ilerliyor. Özgür Suriye Ordusu’na onlarca TIR ve kamyona yüklenen askeri malzemeler ve mühimmat takviyesi yapılması sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri ise El Bab ile Tel Rıfat bölgesinde tank birlikleri sevk edildi. TIR’lara yüklenen Tanklar ve askeri araçlar, konvoy ile Suriye’deki operasyonların bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Mehmet Ali Dağ