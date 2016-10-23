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DEAŞ’a son darbeyi indirmek için TSK ile ÖSO harekete geçti

Fırat Kalkanı Operasyonunun 61’ıncı gününde El Bab ile Tel Rıfat bölgesinde DEAŞ’a son darbeyi indirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu yığınak yaparken, Tanklar TIR’lar ile operasyon yapılan bölgelere taşındı.

DEAŞa son darbeyi indirmek için TSK ile ÖSO harekete geçti

23 Ekim 2016 08:31
TSK ile ÖSO harekete geçti - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş desteği ile ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü DAEŞ’ın kontrolündeki köyleri tek tek alıyor. Azez-RAİ arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab ile Tel Rıfat bölgesinde doğru ilerliyor. Özgür Suriye Ordusu’na onlarca TIR ve kamyona yüklenen askeri malzemeler ve mühimmat takviyesi yapılması sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri ise El Bab ile Tel Rıfat bölgesinde tank birlikleri sevk edildi. TIR’lara yüklenen Tanklar ve askeri araçlar, konvoy ile Suriye’deki operasyonların bulunduğu bölgeye sevk edildi. 

Mehmet Ali Dağ


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