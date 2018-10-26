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DEAŞ'ın '29 Ekim' planı bozuldu

DEAŞ'ın '29 Ekim' planı bozuldu
DEAŞ'ın '29 Ekim' planı bozuldu

Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen DEAŞ’lılara yapılan operasyonda 1’i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipler, şafak vakti DEŞA'a yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 

Cihat kitapları ele geçirildi 

Operasyonda, 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eylem hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü. Zanlıların evinde çok sayıda cep telefonu ve cihat kitapları ele geçirildi. 

Zanlıların Suriye'ye eleman temin ettiği de öğrenildi.  

Süleyman Cenk İdaye

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