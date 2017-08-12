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DEAŞ’ın 3 kişilik infaz timi yakalandı

Şanlıurfa’da geçtiğimiz ay aracında seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından öldürülen kişinin failleri DEAŞ’lı 3 kişilik infaz timi çıktı.

DEAŞın 3 kişilik infaz timi yakalandı

12 Ağustos 2017 13:45

Edinilen bilgiye göre, olay, 21 Temmuz 2017 günü Şanlıurfa’da meydana gelmişti. Aracında seyir halindeyken motosikletli iki şahıs tarafından başından ve göğsünden silahla vurularak öldürülen kişinin zanlıları DEAŞ’lı 3 kişilik infaz timi çıktı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye’nin Rakka kentinden yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan Suriye uyruklu 3 DEAŞ’lının bilgisine ulaştı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmada, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 DEAŞ’lı kaldığı hücrede silahlarıyla birlikte yakalandı.
Yakalanan DEAŞ’lıların, Bünyamin Hallak, Mahmud Elhamud ile Mahmud El Cerrah olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 


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