DEAŞ'ın 3 yıl esir tuttuğu Japon gazeteci özür diledi

Terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye'de 3 yıl esir tutulduktan sonra serbest kalan ve Türkiye'ye getirildikten sonra ülkesine dönen Japon Gazeteci Jumpei Yasuda, Suriye'de yaşadıklarını Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında anlattı. 44 yaşındaki Yasuda, esir düşme sürecinin Türkiye sınırından kaçak yollarla Suriye'ye girmesiyle başladığını ifade etti. Haziran 2015'te Suriye'de DEAŞ unsurları tarafından yakalandığını söyleyen Yasuda, Suriye'ye gitme nedenini ise "DAEŞ hakkında daha fazla şey öğrenmek” olarak açıkladı.

İki buçuk saatten fazla süren basın toplantısında, kendisini alıkoyan terör örgütünün elinde yaşadıkları dahil olmak üzere yaşadıklarını anlatan Yasuda, "İnsanların beni eleştirmesini anlayışla karşılıyorum. Japon hükümetinin beni kurtarması zordu ve başıma gelenler için suçluyum" şeklinde konuştu.

Öte yandan dünyadaki savaşları takip eden gazetecilerin önemini vurgulayan Yasuda, "İnsanların dünyada neler olup bittiğine şahit olması için gazeteciler kesinlikle gerekli" ifadelerini kullandı.

Eskiden yerel bir gazete muhabiri olan ancak 2003 Irak savaşını serbest muhabir olarak takip etmek için görevinden istifa eden Yasuda, bu tür bir işe devam edip edemeyeceği konusundaki soruya, "Emin değilim" yanıtını verdi.

Daha önce 2004 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ın banliyölerinde esir alındığı, ancak 3 gün sonra serbest bırakıldığı belirtilen Yasuda'nın, Suriye'de farklı konutlar ve büyük bir gözaltı merkezi de dahil olmak üzere yaklaşık 10 farklı noktada tutulduğu açıklandı.

Japon hükümeti 24 Ekim'de Yasuda'nın serbest bırakıldığını açıklamıştı. Japonya'ya dönüşünde bindiği uçakta açıklamalarda bulunan Yasuda, Suriye'de 3 yıl 4 ay süren esaret boyunca kötü muamele gördüğünü söylemişti.

Ülkesine döndüğünden beri tedavi gören Yasuda'nın serbest bırakılması için Japon hükümeti fidye ödemeyi reddetmiş, gazeteci Yasuda'nın serbest bırakılmasında Türkiye ve Katar'ın etkin rol oynadığı ortaya çıkmıştı.

Burak Ersoy