Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nin yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında 28 Ekim’de gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda DEAŞ’ın bombacısı olduğu ortaya çıkan şüpheli Ahmet K.’nin Elazığ’da olduğu belirlenmişti. Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’yle koordineli olarak merkez Aksaray Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Ahmet K., yakalanarak gözaltına alındı.

Iraklı olduğu öğrenilen zanlı Ahmet K.'nin Suriye ve Irak'ta DEAŞ tarafından bomba eğitimi aldığını itiraf ettiği bildirildi. Zanlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlının Irak ve Suriye'de bombalı eylemlere karıştığı da iddia edilmişti.

Halil İbrahim Varlı-Kamil Cankılıç

ELAZIĞ