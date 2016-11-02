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DEAŞ'ın bomba uzmanı yakalandı

Samsun polisinin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütünün bombacısı olduğu ileri sürülen bir kişi Elazığ'da yakalanırken, gözaltında bulunan 22 kişi ise adliyeye sevk edildi.

DEAŞın bomba uzmanı yakalandı

02 Kasım 2016 10:43

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eylem yapabilecekleri istihbaratı üzerine 5 gün önce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlemişti. İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde bulunan 17 ayrı adrese 130 polisle eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltına alınanların ifadesi doğrultusunda örgütün bomba uzmanı olduğu, Suriye ve Irak'taki çatışmalarda bombalı saldırılarda görev aldığı iddia edilen Ahmet K., dün Elazığ'da bir eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları devam eden 15'i örgütün silahlı kanadından olduğu iddia edilen toplam 22 kişi, bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun


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