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DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi yakalandı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 'Abud Mahho' isimli canlı bomba kuryesi çok sayıda patlayıcıyla birlikte yakalandı.

DEAŞın canlı bomba kuryesi yakalandı

18 Ocak 2017 13:33
DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi yakalandı - Tıkla İzle

Ele geçirilen patlayıcının Ankara, İstanbul ve Gaziantep’te düzenlenen saldırılarla benzerlik taşıdığı açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abud Mahho isimli DEAŞ’lı teröristi gözaltına aldı. Emniyete götürülerek sorgulanan teröristin ifadesi doğrultusunda Akçakale ilçesi sınırında bir çuval içerisinde 3 adet el bombası fünye grubu, 6 adet elektrikli hale çevrilmiş kapsül, 3 adet basma tipi anahtar sistemi ve 3 kilo 560 gram RDX TNT karışımı ana patlayıcı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeleri inceleyen emniyet mensupları, canlı bomba yapımında kullanılan malzemeler olduğunu ve örgütün Ankara, İstanbul ve Gaziantep’te düzenlediği bombalı saldırılarda kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiğini saptadı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Etiketler: bombalı saldırı, DEAŞ


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