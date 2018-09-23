DEAŞ'ın celladı hastanede yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan hastanelere tedavi için gelen yabancı uyruklu şahısları incelemeye aldı. Vücutlarında şarapnel yarası veya atılan bir bombadan dolayı uzuv kaybı olan kişilerin yakından inceleyen polis, bacağını patlama sonucu kaybeden Halep doğumlu 24 yaşındaki Ahmed İsa'nın DEAŞ üyesi olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada Ahmed İsa'nın Ebu Eyub veya Azuz Habbuş kod adlarını kullanarak terör örgütü DEAŞ saflarında Esad ve YPG'ye karşı savaştığı ortaya çıktı. Harekete geçen terör polisi, Ahmed İsa'yı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Ortopedi servisinde taburcu edilirken gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bulunarak incelenmek üzere el konulan cep telefonundan çıkan fotoğraf ve video görüntüleri adeta kan dondurdu.

Vieoda; terör örgütü DEAŞ üyesi 5-6 kişinin ‘Neşid' tarzı müzik eşliğinde eğlendikleri oda içerisinde örgütün sözde bayrağı ve uzun namlulu silah ile Kaleşnikof bulunduğu görüldü. Oda içindeki kişilerden birisinin gözaltındaki Ahmed İsa olduğu belirlendi. Telefonu incelemeye devam eden polis, kafası kesilmiş ve demir parmaklıklara asılmış 3 kişinin önünde aralarında Ahmed İsa'nın da bulunduğu 5 kişi ellerinden Kalaşnikof silahlarla poz verdiği fotoğrafa ulaştı.

Arapça tercüman yardımıyla sorguya alınan Ahmed İsa, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu ve Cerablus-Kobani bölgesinde ünlü Alman rap sanatçısı Ebu Talha Al Almani'nin 100 kişiden oluşturduğu Kete bul Eyyub El Ensari terör bölüğünde yer aldığını anlattı. Esad ve YPG'ye karşı savaştığını söyleyen Ahmed İsa, kesik kafaların YPG üyesi kişilere ait olduğunu söyledi.

Ahmed İsa, sorgusunun ardından tekerlikli sandalye üzerinde polislerin yardımıyla geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Terör örgütü üyesi Ahmed İsa, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

