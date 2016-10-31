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DEAŞ'ın çocuk savaşçıları

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, DEAŞ’ın kullandığı çocukların fotoğraflarını yayımladı. Çocukların Musul savaşı için hazırlandığı iddia edildi.

DEAŞın çocuk savaşçıları

31 Ekim 2016 11:55

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD), DEAŞ’ın kullandığı çocuk savaşçıların fotoğraflarını yayımladı. TKÜUGD Başkanı ve Kerkük’ün Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan, Musul savaşı için DEAŞ’ın yaklaşık 1 yıldır hazırlık yaptığını açıklayarak, “Bağdadi DEAŞ’a son aylarda militan katılımdaki düşüşten dolayı çocuk savaşçılardan oluşan birlikler kurmaya başladı. Bu çocukları Musul savaşında sahaya sürecek” dedi.

Yavuzaslan açıklamasında, "DEAŞ Musul’u ele geçirdiği 2014 Haziran ayından itibaren hem Irak içinde hem de Suriye'de eylemlerinde kullanmak üzere canlı bomba ve militan yetiştirmek için çocuklardan oluşan okullar açtı. Bunlardan büyüğü Musul'daki Gazlani Askeri Üssü ile Rakka merkezde bulunan askeri kampın içindeki okuldur" ifadelerini kullandı.

TKÜUGD Başkanı Yavuzaslan, "DEAŞ kontrol altında bulundurduğu bölgelerde ailelerden zorla aldığı çocuklar için bir askeri eğitim sistemi kuruyor. Yine sivil halk içinde zorunlu okullar açmış durumda. Örgütün çocuklardan oluşan militan yetiştirme merkezleri var. Son aylarda azalan militan sayısına karşı Bağdadi bu çocuk savaşçıları Musul savaşında kullanacak" şeklinde konuştu.

DEAŞ’ın Irak’ta yetiştirdiği çocuk canlı bombaları mülteci ve sığınmacıların arasına katarak hedef olarak seçtiği bölgelere gönderdiğini söyleyen Yavuzaslan, çocukların DEAŞ elinde olan ailelerinden dolayı örgütten aldıkları emirleri uygulamak zorunda kaldıklarının altını çizdi. 

Etiketler: çocuk savaşçılar, DEAŞ


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