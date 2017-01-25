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DEAŞ’ın 'Ebu Cihad' kod adlı ‘kadısı’ tutuklandı

Ortaköy’deki gece kulübü saldırısına ilişkin soruşturmada, DEAŞ'ın bünyesinde ''kadı'' olarak görev yaptığı tespit edilen Yasser Mohammed Salem Radown adlı şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında ''Ebu Cihad'' kod ismini kullandığı belirlenen şüphelinin anüsüne sakladığı cep telefonunda, silah fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

DEAŞın Ebu Cihad kod adlı kadısı tutuklandı

25 Ocak 2017 13:15

Yılbaşı gecesi, Beşiktaş Ortaköy’deki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Yasser Mohammed Salem Radown adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma savcılığı, şüpheli Radown'u ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, 5 Ocak 2017’de gözaltına alınan şüpheli Abdurrauf Sertin'in terör örgütü DEAŞ'ın militanlarının barınma ve gizlenmeleri amacıyla YTS (Yabancı Terörist Savaşçılar) evlerinden sorumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin sorumlu olduğu Zeytinburnu'ndaki bir eve yapılan operasyonda aralarında şüpheli Yasser Mohammed Salem Radown‘un da bulunduğu ve yabancı terörist savaşçılar (YTS) olduğu değerlendirilen pasaportsuz 10 kişinin kaydedildi.

Yazıda, ‘Muaviye’ kod adlı şüpheli Abdurrauf Sertin'in sorumlu olduğu YTS evlerine yönelik operasyonlarda Reina saldırısını gerçekleştiren şüpheli Abdulkadir Masharipov'un da yakalandığı hatırlatılarak, ''Şüpheli Yasser Mohammed Salem Radown'a ilişkin yapılan çalışmalarda şüphelinin çatışma bölgelerinde DEAŞ bünyesinde kadı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Yakalama sırasında şüphelinin anüsüne gizlediği Samsung marka cep telefonu elde edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Not defterinde örgüt mensuplarına ait telefon numarası bulundu
Şüpheli Radown'un üst aramasında bir not defteri çıktığı, bu defterde çok sayıda telefon numarası, adres ve isimlerin yazılı olduğuna değinilerek, söz konusu telefon numaralarına ilişkin yapılan incelemelerde örgütle iltisaklı veya çatışma bölgeleri ile irtibatlı birçok örgüt mensubuna ait telefon numarası olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

''Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi potansiyeli bulunan”
Yazıda, şüphelinin anüsüne gizlediği ve yakalandıktan sonra buradan çıkarılarak elde edilen cep telefonunda, silah fotoğraflarının da bulunduğu vurgulanarak, örgüt bünyesinde ''Ebu Cihad'' kod ismini kullandığı belirtildi. Şüpheli Radown sevk yazısında ''Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi potansiyeli bulunan'' olarak nitelendirildi.

Radown tutuklandı
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli Radown, ifadesinin ardından, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçlarından tutuklandı. 

Başak Akbulut
 

Etiketler: DEAŞ, Ebu Cihad


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