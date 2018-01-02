DEAŞ'ın ekran yüzü teröristin ifadesinde ortaya çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi B.B, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyerek itirafçı oldu. 2013 yılında örgüte katıldığını anlatan B.B, silahlı eğitim almak için Suriye'nin Rakka kenti yakınlarındaki Akerşi köyünde bir süre yaşadığını, kampta Suriyeli olmayan yüzü maskeli örgüt üyelerinin de bulunduğunu kaydetti. Kamptaki disiplin faaliyetlerine ilişkin itiraflarda da bulunan B.B, eğitimlerde komutanların ceza vermek istediği örgüt üyelerinin elleri ve ayaklarını bağlayıp 3 gün bir odada tek başına bıraktıklarını anlattı. İlerleyen günlerde komutanların hayat tarzlarında çelişkiler gördükten sonra örgütten kaçmak için fırsat aramaya başladığını dile getiren B.B, ailesini görmek için 2014 yılında geldiği Adana'da daha önce Rakka'da gördüğü DEAŞ'lı terörist Hasan Aydın'la karşılaştığını ve Aydın'ın örgüte eleman kazandırmak için çalıştığını itiraf etti. B.B, Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılmasının da yer aldığı DEAŞ'ın propaganda görüntülerindeki 3 Türk'ten biri olan Hasan Aydın'ın örgüte nasıl eleman kazandırdığını şöyle anlattı: “İslam'ı kullanarak kandırıyorlardı. Hasan Aydın, kazandırmak istediği kişilere 'Cihada gidiyorsunuz. Şehadeti tadacaksınız. Ben de eğitiminiz bitmeden orada olurum' diyordu.”

B.B, örgüt yöneticilerinin örgüt üyelerinin yemeklerine cesaret hapı kattığını öne sürerek, “DEAŞ'ın İslam dinine zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. DEAŞ terör örgütü içerisinde yer aldığım için çok pişmanım" diye konuştu.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.B, tutuklandı. Öte yandan DEAŞ'ın Türklerden oluşturduğu 'Yaşar Grubu'nun içerisindeki infaz timinde yer alan Hasan Aydın'ın 2012'de Adana'daki El Kaide operasyonunda, 2015'te ise Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken yakalanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.