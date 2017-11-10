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DEAŞ'ın hedefinde 10 Kasım törenleri vardı

Ankara'da dün 240 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev DEAŞ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

DEAŞın hedefinde 10 Kasım törenleri vardı

10 Kasım 2017 15:03

Örgütün 10 Kasım törenlerini hedef alacağı istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye basıldığı öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde bin 500 polisin katılımıyla dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 246 kişiden 172'si gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile başlatılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 800 DEAŞ mensubu teröristin Suriye'den Türkiye'ye sızdığı, 10 Kasım anma törenlerinin örgüt tarafından sabote etme amacıyla eylem yapabileceği istihbaratı alındı.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, Türk ve yabancı uyruklu şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve eğitim yapılan yerlere yönelik görüntüler ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin olmadığı bilgisi alındı. Yaklaşık 4-5 adresin ise önceden boşaltıldığı belirlendi.  

Abdullah Sarica

 

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